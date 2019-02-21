Пресс-конференция

В Кыргызский национальный параолимпийский комитет входит 8 недавно зарегистрированных федераций по различным видам спорта. Также КНПК с 1994 года является полноправным членом Международного параолимпийского и Азиатского параолимпийского комитетов. Соответственно КНПК принимает участие в Генеральных ассамблеях и параолимпийских играх.
К сожалению, поведение отдельных госчиновников представляет нашу страну в худшем свете и вызывает чувство стыда за них.
По мнению КНПК, чиновники должны понести наказание и как минимум быть отстраненными от должности.
Более детально о неприятных международных инцидентах на пресс-конференции расскажут:
Бакыт Исаков — президент КНПК;
Саламат Бекбоев — генсекретарь КНПК;
Токторбек Айдаралиев — вице-президент КНПК;
Асипа Мусаева — общественный деятель.