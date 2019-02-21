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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 22 февраля, 11:00

Кыргызский национальный параолимпийский комитет: мы не ждем поддержки от госчиновников, мы просто просим не позорить нас и страну

В Кыргызский национальный параолимпийский комитет входит 8 недавно зарегистрированных федераций по различным видам спорта. Также КНПК с 1994 года является полноправным членом Международного параолимпийского и Азиатского параолимпийского комитетов. Соответственно КНПК принимает участие в Генеральных ассамблеях и параолимпийских играх.

К сожалению, поведение отдельных госчиновников представляет нашу страну в худшем свете и вызывает чувство стыда за них.

По мнению КНПК, чиновники должны понести наказание и как минимум быть отстраненными от должности.

Более детально о неприятных международных инцидентах на пресс-конференции расскажут:

Бакыт Исаков — президент КНПК;
Саламат Бекбоев — генсекретарь КНПК;
Токторбек Айдаралиев — вице-президент КНПК;
Асипа Мусаева — общественный деятель.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/109833/
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