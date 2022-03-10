Пресс-конференция

Почему фермеры не могут в полном масштабе приступить к посевным работам? Почему надолго завис в воздухе вопрос продления/непродления договора об аренде земельных наделов? Какие серьезные юридические противоречия создает, как выяснилось, нелегитимное по сути постановление № 309 Минсельхоза КР?
И, наконец, как окончательно решить созданную Минсельхозом проблему?
В пресс-конференции принимают участие:
Бакыт Джумалиев, Эдик Султанмамытов, Виталий Какштыкс — фермеры,
Болот Салтыкеев — торага айыльного кенеша села Туз,
Бакыт Усенбаев — фермер,
Баялы Саркулов — депутат айыльного кенеша села Садовое,
Ленара Ниязбекова — председатель Кыргызской ассоциации экспортеров/импортеров «Кыргызленд».
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