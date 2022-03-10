Пресс-конференция

Время проведения: 11 марта, 11:00

Посевная-22: весна торопит, а Минсельхоз тормозит, или Почему фермеры снова обращаются к президенту, а также в Генпрокуратуру и ГКНБ?

Почему фермеры не могут в полном масштабе приступить к посевным работам? Почему надолго завис в воздухе вопрос продления/непродления договора об аренде земельных наделов? Какие серьезные юридические противоречия создает, как выяснилось, нелегитимное по сути постановление № 309 Минсельхоза КР?

И, наконец, как окончательно решить созданную Минсельхозом проблему?

В пресс-конференции принимают участие:

Бакыт Джумалиев, Эдик Султанмамытов, Виталий Какштыкс — фермеры,

Болот Салтыкеев — торага айыльного кенеша села Туз,

Бакыт Усенбаев — фермер,

Баялы Саркулов — депутат айыльного кенеша села Садовое,

Ленара Ниязбекова — председатель Кыргызской ассоциации экспортеров/импортеров «Кыргызленд».

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