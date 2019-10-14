Выездная пресс-конференция

Новое имя ОАО «Росинбанк»: какие добрые перемены ожидают клиентов и банковский рынок?

Пресс-конференция выездная — улица Тоголока Молдо, 40/4 (8-й этаж), головной офис ОАО «Керемет Банк».

Национальный банк КР в октябре 2018 года стал основным владельцем пакета акций ОАО «Росинбанк». Его доля после очередной эмиссии в мае 2019-го составила более 95 процентов.

Общее собрание акционеров банка также приняло решение об изменении фирменного наименования ОАО «Росинбанк». Сменились название банка, логотип, фирменный стиль и цветовая гамма. В настоящее время проводится ребрендинг филиалов и сберкасс банка во всех регионах.

Руководство проинформирует СМИ о новом названии банка, а главное — о его дальнейшей стратегии развития и создании более выгодных эффективных мер по обслуживанию клиентов.