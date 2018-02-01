Были без тепла, останемся без лекарств? (еще раз о госзакупке лекарственных средств)
Пресс-конференция состоится по адресу: Park Hotel (зал Ballroom), ул.Орозбекова, 87
Депутаты Жогорку Кенеша, представители аппарата правительства КР, Минздрава, Минэкономики и гражданского сектора снова и снова возвращаются к вопросу о государственных закупках лекарственных средств.
Задача предельно простая: добиться прозрачности закупок и максимального снижения стоимости лекарств. Но пока проблема не решена.
Почему? Кто «включает тормоз»? К каким необратимым последствиям это приведет?
В пресс-конференции принимают участие:
Аида Исмаилова — депутат ЖК КР,
Олег Горин — замминистра здравоохранения КР,
Анара Эшходжаева — эксперт отдела социальной политики аппарата правительства КР,
Алина Шаикова — директор Департамента государственных закупок при Минфине КР,
Гульмира Шакирова — директор Департамента лекарственного обеспечения,
Айбар Султангазиев — исполнительный директор Ассоциации «Партнерская сеть», председатель ОС МЗ КР.