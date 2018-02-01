Были без тепла, останемся без лекарств? (еще раз о госзакупке лекарственных средств)

Пресс-конференция состоится по адресу: Park Hotel (зал Ballroom), ул.Орозбекова, 87

Депутаты Жогорку Кенеша, представители аппарата правительства КР, Минздрава, Минэкономики и гражданского сектора снова и снова возвращаются к вопросу о государственных закупках лекарственных средств.

Задача предельно простая: добиться прозрачности закупок и максимального снижения стоимости лекарств. Но пока проблема не решена.

Почему? Кто «включает тормоз»? К каким необратимым последствиям это приведет?

В пресс-конференции принимают участие:

Аида Исмаилова — депутат ЖК КР,

Олег Горин — замминистра здравоохранения КР,

Анара Эшходжаева — эксперт отдела социальной политики аппарата правительства КР,

Алина Шаикова — директор Департамента государственных закупок при Минфине КР,

Гульмира Шакирова — директор Департамента лекарственного обеспечения,

Айбар Султангазиев — исполнительный директор Ассоциации «Партнерская сеть», председатель ОС МЗ КР.