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Подписан Указ «Об отставке правительства Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 апреля, подписал Указ «Об отставке Правительства Кыргызской Республики».

Президент в связи с выражением Жогорку Кенешем Кыргызской Республики недоверия Правительству Кыргызской Республики, руководствуясь частью 6 статьи 85 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 5 части 1 статьи 13 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», отправил Правительство Кыргызской Республики в отставку .

Согласно Указу, лица, занимавшие должности Премьер-министра, вице-премьер-министров, членов Правительства, продолжат исполнение обязанностей членов Правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава Правительства Кыргызской Республики. Указ Президента вступает в силу с момента подписания.
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