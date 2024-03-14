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Рустам Джокоев временное исполняет обязанности главы госагентства

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, на Джокоева Рустама Джумакановича — заместителя директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава при Кабинете Министров Кыргызской Республики возложено временное исполнение обязанностей директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава при Кабинете Министров Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/289052/
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