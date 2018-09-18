Министерство образования продолжает тиражировать учебники

Министерство образования продолжает закупать учебники для образовательных организаций республики. Об этом сообщает портал государственных закупок.

На приобретение учебных пособий на государственном языке для школьных и дошкольных учреждений ведомство планирует потратить 5 миллионов 225 тысяч 356 сомов.

Больше всего планируется приобрести азбук для детей («Бөбөктөрдүн алиппеси») — 16 тысяч 260 экземпляров, и пособий по «Художественно-прикладному искусству» («Көркөм өнөр чыгармачылык башаты») — 10 тысяч экземпляров.

Отмечается, что у подрядчика должно быть документальное подтверждение согласия обладателей авторских прав на издание и тиражирование продукции.