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Общество

Местоположение вебкам-студий очень сложно вычислить. Эксперт рассказал, почему

Местоположение вебкам-студий очень сложно вычислить. Об этом на круглом столе заявил IT-специалист Михаил Дудин.

По его словам, сложность в том, что некоторые сайты вебкам-услуг могут регистрировать за границей.

«Отследить адрес, просто просмотрев видео или фото, почти невозможно. Кроме того, есть программы, с помощью которых можно «обмануть» систему и изменить местоположение вебкам-студии», — рассказал Михаил Дудин.

Он добавил, что в Кыргызстане есть запрещенные сайты, на которые обывателю невозможно зайти. «Знающий человек может скачать программу, с помощью которой, находясь в Бишкеке, может зайти на запрещенную страницу, а система посчитает, что он находится, например, в Нью-Йорке», — рассказал эксперт.
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