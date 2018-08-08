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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки (57)

Убийство Бурулай. Адвокаты не смогли привлечь независимого эксперта

Комиссионная экспертиза тела погибшей 19-летней Бурулай Турдалиевой устранила ошибки, допущенные на первоначальной стадии. Об этом 24.kg сообщила адвокат Эсения Рамазанова.

По ее словам, адвокаты частично удовлетворены заключением экспертов.

«Мы ходатайствовали, чтобы в комиссию включили и эксперта с нашей стороны. Однако, так как у него нет лицензии, его не стали привлекать. В заключении указывается, что ожоги на теле погибшей  получены от дефибриллятора», — сказала Эсения Рамазанова.

Напомним, 27 мая 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Парень, укравший девушку с целью принудить ее к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе.

Дисциплинарные наказания вплоть до увольнения получили 23 сотрудника милиции.

Обвиняемого в убийстве арестовали.
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