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Общество

В суд по делу экс-владельца «Вечернего Бишкека» Александр Рябушкин не является

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Свердловского районного суда по делу экс-владельца Издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима.

Сегодня был допрошен подсудимый. Должен был также давать показания и потерпевший Александр Рябушкин. Но он опять не явился. Председательствующий судейской коллегии Адис Момуналиев постановил обеспечить явку Александра Рябушкина на следующее заседание, которое состоится 5 июня. 

Александр Ким свою вину не признает. Ему инкриминируется превышение полномочий служащего коммерческой организации. Приговором райсуда он осужден на шесть лет условно. По решению первой инстанции он должен выплатить Александру Рябушкину 27 миллионов сомов. 
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