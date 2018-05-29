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Общество

Опасные лифты. В горкенеше подняли вопрос страхования пассажиров

Вопросы страхования пассажиров лифтов поднял на сессии городского кенеша депутат Павел Десятников. На сессии заслушивают отчет муниципального предприятия «Бишкекгорлифт».

По словам Десятникова, есть постановление городского кенеша о том, что любые работы и компании, занимающиеся обслуживанием бытового хозяйства, должны быть застрахованы.

«Выполняется ли это требование?» — спросил он у вице-мэра Геннадия Милицкого.

На что получил отрицательный ответ.

Павел Десятников попросил уточнить, выполняется ли часть постановления, касающаяся страхования жизни людей, которые находятся в лифтах, срок эксплуатации которых превышен в два-три раза.

«Получается, постановление выполняется всего на 10 процентов. Лифтами занимается кто угодно и как угодно, поэтому придумали норму о страховании. Но не выполняется это постановление. Ситуация в лифтовом хозяйстве настолько катастрофичная, что каждый из нас, заходя в лифт, не застрахован. Когда в «Востоке-5» зажала ребенка неисправная дверь в лифте, мы не смогли выплатить ущерб. Если депутаты иногда принимают хорошие постановления, почему бы их иногда не исполнять», — сказал он.

По данным «Бишкекгорлифта», 85 процентов муниципальных лифтов отработали срок эксплуатации свыше 25 лет. На данный момент в многоэтажных домах числятся 2 тысячи 299 пассажирских и грузопассажирских лифтов, из которых 1 тысяча 459 введены в экспуатацию до 2002 года. В реестре муниципальной собственности 729 лифтов.
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