Экс-депутат Павел Десятников стал помощником депутата и остался в БГК

Экс-депутат Бишкекского городского кенеша Павел Десятников участвует в работе постоянной комиссии БГК по вопросам ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и инвестициям. Заседание транслируют в прямом эфире на странице БГК в Facebook.

В повестке семь вопросов, среди которых рассмотрение проекта постановления «Об утверждении правил захоронения и содержания кладбищ в Бишкеке», проекта благоустройства проспектов Ч.Айтматова и Манаса с организацией парковок для автотранспорта, о состоянии лифтового хозяйства и другие.

Как отметили в пресс-службе БГК, Павел Десятников участвует в заседании как помощник депутата Жумабека Салымбекова.

Напомним, Павел Десятников сложил депутатские полномочия после того, как в социальных сетях появилась информация о наличии у него российского гражданства.

Согласно статье 47 Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», полномочия депутата БГК должны быть прекращены в случае «выхода из гражданства Кыргызской Республики, утраты гражданства Кыргызской Республики или принятия гражданства иностранного государства».

Сайт Factcheck, который проверяет подлинность публикаций в СМИ и социальных сетях, сообщил, что информация о российском гражданстве Павла Десятникова подтверждается.