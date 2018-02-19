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Общество

В Минздраве прокомментировали иск Талантбека Батыралиева к медработникам

В Минздраве прокомментировали иск Талантбека Батыралиева к медработникам.

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«По данным на 19 февраля, 15 из 24 руководителей учреждений здравоохранения, подписавшихся под обращением в газете «Кыргыз Туусу» против якобы незаконных и противоправных действий министра здравоохранения КР Талантбека Батыралиева, уже написали заявление о том, что не подписывали обращение в том варианте, в каком оно опубликовано. Они подписывали лишь укороченную версию, не содержащую информацию оскорбительного и клеветнического характера. В ней шла речь лишь об их несогласии с приказом Минздрава КР о перезаключении с ними договоров в лице нового собственника, коим, на их взгляд и по заключению многих экспертов, Минздрав не является», — отметила со ссылкой на юротдел консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

«На встрече с министром 14 февраля мы договорились о том, что необходимо прийти к мирному решению возникших споров и неурядиц, — цитирует она директора ЦСМ №17 Гульнару Ташибекову. — Мы не требуем любви к себе, а хотим спокойно работать и готовы сотрудничать по исполнению поставленных перед нами задач, а также надеемся на урегулирование и справедливое решение вопроса по нашей дальнейшей судьбе».

Ранее сообщалось, что первое судебное заседание в Первомайском райсуде назначено на 26 февраля.
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