Авторская школа Орозалы Сайдилканова. Как воспитать «новых кыргызов»

«Когда в нашем селе Кара-Кульджа в авторскую школу перевелись отстающие в учебе девчонки, я внимания не обратила. Но когда через некоторое время меня, отличницу и активистку, вчерашние двоечницы перегнали на районной олимпиаде, все изменилось. Через месяц я уже сидела за партой в этой школе», — так описала свою историю поступления в это уникальное учебное заведение его выпускница Гульзат.

Призвание

Педагог-новатор Орозалы Сайдилканов в одном из отдаленных горных сел Ошской области в своей авторской школе поставил вот такую амбициозную цель: вырастить новое поколение гуманистов с развитым национальным самосознанием, способных построить настоящее демократическое общество.

Что же это за человек? Будущий макаренко родился в 1951 году в горном селе Кондук. Полной средней школы там не было, пришлось ехать в районный центр — село Кара-Кульджа. Из-за нехватки кадров молодого выпускника попросили поработать учителем физкультуры. Отработав два года, в 1970 году юноша поступил в Ошский педагогический институт, который окончил с отличием, а после вуза вернулся в родное село завучем по внеклассной работе и замдиректора. В 1978 году молодой учитель изъявил желание вступить в ряды Коммунистической партии. В качестве партийного задания его назначили директором в школу имени Жданова в селе Терек этого же района.

— Школа была отсталой, дети учились в обветшалом здании. Со временем удалось выбить финансирование и построить новое, подтянулось качество образования, наладилась воспитательная работа, — вспоминает педагог свой первый опыт администратора.

Через 10 лет, в 1988 году, его перевели директором школы в родном селе Кондук.

Беспокойная натура учителя толкала его на поиск своего пути в педагогике. С началом перестройки в России, Украине, Грузии открылись авторские школы, которые вселили в него уверенность: принципы гуманной педагогики можно внедрить в учебные заведения.

— В 1989 году в «Учительскую газету» написал объемную статью, где изложил свою идею платить учителям зарплату с учетом их профессиональных категорий. Несмотря на серьезную дискуссию, идея нашла поддержку в республике, и с 90-х годов начали ее учитывать при расчете заработной платы педагогам, — вспоминает Орозалы Сайдилканов случай, когда его предложение было реализовано.

Через тернии...

Прежде чем идея о гуманной педагогике реализовалась в виде авторской школы, годы понадобились для теоретической подготовки, пришлось перечитать тонны литературы, написать десятки статей в профильные журналы и газеты.

При тоталитарном режиме дети не были знакомы с гуманистическими ценностями. Они воспитывались исполнителями. С мнением ребенка не считались ни учителя, ни общество. Огорчало, что мы воспитываем людей ведомых, подхалимов, умеющих красиво отчитываться, но не работать, ведь дети тоже видели, какие люди продвигаются вперед. Орозалы Сайдилканов

Много времени ушло и на создание самого заведения. Четыре года потребовалось, чтобы получить разрешение на его открытие.

— Люди, от которых зависело решение этого вопроса, тянули под разными предлогами. Только с приходом в 1998 году в район нового акима Абдымалика Эгембердиева удалось получить разрешение и подготовить все необходимые документы, — говорит педагог.

Соратники и противники

— Сразу встал вопрос, как найти хороших педагогов. Беседовал с детьми своих родственников, друзей, знакомых, чтобы через них узнать лучших учителей школ в районном центре. Потом начал встречаться с ними, рассказывал о новой школе, об ее особенностях и переманил их к себе — вспоминает он.

Как человек здравомыслящий, понимал, что на одном романтизме далеко не уедешь. Поэтому заранее добился 20-процентной надбавки учителям.

Правда, не обошлось без казусов.

— Открыли школу, пришли новые учителя, ученики. Набрали 190 детей. Разрезали ленту. На следующий день, 2 сентября, я занимался неотложными делами и отсутствовал на работе, а вечером, когда пришел домой, мой ученик рассказал, что директор школы, часть помещений которой мы занимали, забрал большую часть учеников опять к себе. Третьего сентября прихожу в школу, а у нас всего 26 учеников, — вспоминает он неприятную историю.

Ему снова пришлось ходить по домам и убеждать родителей вернуть детей в новую школу. Сейчас же, по словам Орозалы Сайдилканова, в каждом классе у него по 35 человек.

— В 2006 году при поддержке АРИС отремонтировали здание неработающей библиотеки и переехали туда. И хотя помещение это небольшое, желающих учиться у нас много, — рассказывает он.

Гуманная педагогика

Главное отличие авторской школы от других образовательных учреждений — применение принципов гуманной педагогики. Путь этот наисложнейший и требующий недюжинного терпения со стороны учителя.

Фото из личного архива Орозалы Сайдилканова. Орозалы Сайдилканов в здании авторской школы, носящей его имя

— У нас в стране акцент делается на наличие знаний, когда мы просто прививаем навык выучивать материал урока. В СССР была идея, чтобы человек подчинялся человеку, вся система была выстроена под эту идеологию. Ребенок должен выполнять то, что сказал учитель, отец и так далее, но его не учили самостоятельно размышлять. Поэтому много ведомых, — говорит наш собеседник.

— А как выстроена система образования в вашей школе?

— Я исключил наказания и ввел вместо них такие понятия, как хороший пример, убеждение, привитие хороших навыков. Ребенку нужно давать возможность проявить самостоятельность, доверять ему. Прежде чем обижаться на ребенка, вспомните, что вы сами были когда-то детьми? Да, подросток озорничает. Так устроен его мир. Самое главное — умение выстроить диалог с ребенком. Негативные явления в школе естественны, когда там учатся дети.

Фото из личного архива Орозалы Сайдилканова. Почетную грамоту правительства КР педагогу вручает премьер-министр Темир Сариев

— А как справляетесь с непослушными детьми, у которых трудный характер?

— Приведу один пример. Когда я вернулся в село Кондук организатором внеклассной работы, летом нас отправили на сенокос. Однажды вижу, что все школьники, прекратив косить, смотрят на одного мальчика. Оказалось, он поймал змею и играл с ней. А учитель, видимо, боялся рептилий и не смог подойти к нему близко, чтобы заставить его работать. Мальчик же, зная, что учитель боится, наслаждался ситуацией. Встала вся работа. Тогда я подошел к нему, сел рядом и начал хвалить его за то, что он смог укротить змею. Затем попросил его войти в наше положение и предложил возглавить сенокос. Он на радостях выбросил змею и побежал косить, — вспомнил случай из своей педагогической практики Орозалы Сайдилканов.

— А какую работу ведете с учителями, чтобы они так же относились к ученикам, как вы?

— Это тяжелый вопрос. Устраиваем для них педагогическую учебу, увеличили количество семинаров, учим их гуманной, национальной педагогике. Выработали правила для учителей нашей школы.

— А были педагоги, которые не смогли у вас работать?

— Да, были. Самое сложное у нас — это отношения между учителем и учеником. У нас есть специальная комиссия по приему на работу. На первом этапе сотрудника принимает она. Потом уже я беседую. Многим учителям пришлось искать другие школы, потому как у нас были повышенные требования к ним.

Уроки детства

Мы спросили, почему для Орозалы Сайдилканова так важен именно этот аспект педагогики — ее гуманная направленность, и вот что он рассказал:

— В седьмом классе я приехал учиться в районный центр Кара-Кульджа. Осенью нас отправили на сбор табака. В один из дней кто-то из ребят предложил съездить в Узген поесть мороженого, и мы без разрешения покинули поле. Когда вернулись вечером, нас выстроили, и физрук начал бить каждого по очереди. Ребята один за другим падали. Я был маленького роста и стоял в конце шеренги. Когда очередь дошла до меня, он ударил, но я не упал, как все. Это его задело. Недолго думая, он ударил еще раз. Я снова выстоял. Тогда он начал меня просто избивать. Ребята не выдержали и толпой отстояли меня. Этот случай я запомнил на всю жизнь.

Орозалы Сайдилканов не только просит учителей в отношениях с учениками применять принципы гуманной педагогики, но и акцент делает на привитие с раннего возраста национальных ценностей.

Я всегда прошу учителей хотя бы в начале урока посвятить несколько минут разгадке смысла одной из пословиц. Например, пословица «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Если начать с этого и дискутировать, ребенок обязательно выскажет свою мысль. Самое простое — начинать разговор с детьми с пословиц. Орозалы Сайдилканов

Плоды и проблемы

Не без гордости рассказывает он и о своих результатах. По его словам, каждый год 53-54 процента его выпускников поступают в высшие учебные заведения страны на бюджетные отделения.

Фото из личного архива Орозалы Сайдилканова. С учениками младших классов

Он рассказал, что, кроме учебы, в школе с пятого класса почти все ученики посещают кружки по интересам. А после девятого класса идет углубленное изучение предмета, необходимого для будущей профессии.

— Тех, кто хочет поступить в Медицинскую академию, усиленно готовим по химии и биологии, тех, кто выбрал техническую профессию, соответственно, по математике и физике, — говорит педагог.

Несмотря на успехи, признает он, как и во всех школах, у них море проблем. Когда ввели новые нормативы расчетов, школа потеряла многие преференции, которые имела в начале своей деятельности.

— Раньше для учеников начальных классов работали специальные кружки, куда ходили дети в зависимости от своих интересов. А с 9-го класса по 11-й целенаправленно готовили к будущей профессии. Сейчас из-за отсутствия финансирования упразднили кружки для учеников начальной школы. Теперь они доступны детям только с пятого класса, — говорит он.

Надежные тылы

Без надежной «тыловой поддержки», признает Орозалы Сайдилканов, он не смог бы реализовать все свои идеи. Вот в советское время, вспоминает он, солидная зарплата директора была хорошей поддержкой для решения бытовых проблем.

— Я не разводил скот на своем подворье. Около трех лет жил на квартире у родственников. Но домашние понимали меня, знали, что я человек идейный, и во всем поддерживали, — рассказывает он.

По его словам, почти одновременно ушли из жизни отец и брат, и у него начало сдавать здоровье. И в этот момент моральная поддержка супруги, детей помогли ему не бросить идею и продолжить работу по созданию авторской школы.

— Я и сейчас ухожу на работу рано утром, а прихожу вечером. Домашние привыкли. Все дети учились хорошо. Всего у меня два сына и четыре дочери. Когда дети выросли, стало легче работать. Они купили мне машину, построили дом в районном центре, — похвалил своих детей Орозалы Сайдилканов.

Отдав школе более 47 лет, в 2017 году он получил звание заслуженного учителя Кыргызской Республики.

— И раньше меня представляли к этому званию, но документы возвращались. Оказывается, в этом году мои ученики напрямую обратились к президенту, и Минобразования одобрило, вот и получил звание, — смеясь, рассказывает он.

В настоящее время больше всего его волнует то, как сложится судьба авторской школы. Особенно то, как будет формироваться педколлектив и кто возглавит учебное заведение.

— На свое место готовлю молодого выпускника Университета «Манас». Конечно, трудно удержать молодых в селе, но хочу его убедить остаться. Также психологически готовлю молодых учителей не бросать школу. Вообще, у меня много идей, но ведь жизнь ограничена во времени. Сейчас это особенно чувствуется. Иногда сожалеешь об ошибках прошлого, — рассказывает педагог.

Большую надежду он возлагает на молодых предпринимателей, которые намерены построить школу в районном центре.

— Одна компания за свой счет хочет построить школу. Образовательную политику возьмут на себя. Как вы знаете, есть модель турецких образовательных учреждений, американская модель, а они хотят создать кыргызскую модель школы. В ее основе будут мои идеи демократии, национальные ценности. Если ребенка с детства не готовить к демократии, то, как показывает жизнь, с возрастом прививать ее становится очень трудно, — уверен Орозалы Сайдилканов.