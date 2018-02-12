Учитель в Аксы, которую сбил милиционер, остается в коме

Учитель в Аксы, сбитая на автомашине милиционером, остается в коме. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-центре Минздрава.

Напомним, в результате автонаезда скончались два учителя местной школы. Еще двоих госпитализировали в Аксыйскую территориальную больницу.

Одна из них с закрытым переломом голени была в отделении травматологии. Она выписалась и продолжает лечение в амбулаторных условиях.

Вторая пострадавшая с ушибом головного мозга госпитализирована в отделение реанимации. Ее состояние остается стабильно тяжелым. Вчера пациентку осмотрели нейрохирурги из Джалал-Абада, но она до сих пор в коме.

Сотрудники Министерства образования и науки КР перечислят однодневную зарплату в помощь семьям учителей, погибших в результате автонаезда.