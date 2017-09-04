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Общество

В Баткенской области школьный учитель обеспечил питьевой водой целое село

В Баткенской области школьный учитель обеспечил питьевой водой целое село. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства правительства в области.

По ее данным, село Чимген близ Исфаны получало питьевую воду в течение одного часа раз в два-три дня.

Как сообщается, его житель, заслуженный учитель Кыргызстана Бабакул Осмонов, за счет собственных средств построил насосную станцию стоимостью 600 тысяч сомов, благодаря чему все село (300 дворов) начало бесперебойно получать чистую воду.

Как рассказали ИА «24.kg» в пресс-службе администрации, вода поступает из природного источника, к которому люди ходят еще и как в малое паломничество.

В церемонии открытия новой насосной станции приняли участие глава области Абиш Халмурзаев и советник президента Кыргызстана Икрамжан Илмиянов. 
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