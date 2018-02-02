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Происшествия

В Джалал-Абадской области убили учительницу

В Ленинском айыльном округе Сузакского района Джалал-Абадской области совершено убийство местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УВД.

По ее данным, тело А.Б., 1966 года рождения, с признаками насильственной смерти найдено 28 января в ее доме. В милицию позвонили родственники.

Женщина проживала одна, работала в учителем в школе. Двое ее детей находятся на заработках за границей.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Сузакского РОВД. Судя по обстановке, хозяйка дома оказала сопротивление.

По факту тяжкого преступления возбуждено уголовное дело по статье 97 ( убийство) УК КР. Назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая и другие необходимые экспертизы.

На четвертый день поисков сотрудники милиции установили подозреваемого в убийстве. Задержан Б.Р., 1965 года рождения, житель того же района, и помещен в ИВС.

По предварительным данным, преступление совершено из хулиганских побуждений. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришел к хозяйке дома, где в ходе возникшей ссоры избил ее, нанеся тяжкие телесные повреждения. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
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