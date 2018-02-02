В Джалал-Абадской области убили учительницу

В Ленинском айыльном округе Сузакского района Джалал-Абадской области совершено убийство местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УВД.
По ее данным, тело А.Б., 1966 года рождения, с признаками насильственной смерти найдено 28 января в ее доме. В милицию позвонили родственники.
Женщина проживала одна, работала в учителем в школе. Двое ее детей находятся на заработках за границей.
По факту тяжкого преступления возбуждено уголовное дело по статье 97 ( убийство) УК КР. Назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая и другие необходимые экспертизы.
На четвертый день поисков сотрудники милиции установили подозреваемого в убийстве. Задержан Б.Р., 1965 года рождения, житель того же района, и помещен в ИВС.