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Происшествия

Вновь нападение в российской школе. На этот раз с топором и коктейлем Молотова

В школе военного городка Сосновый Бор в Бурятии три подростка, вооруженные топором и коктейлем Молотова, напали на учителя и детей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к руководству региона.

По его данным, нападение на школу устроили три человека, войдя в нее под видом учеников. Они открыли дверь в кабинет, где шел урок, бросили туда зажигательную смесь и начали наносить удары тем, кто выбегал из кабинета.

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Среди получивших ранения, по данным агентства ТАСС, «учительница и трое учеников». «Все они доставлены в медучреждения», — пояснил представитель Министерства здравоохранения, добавив, что у них диагностированы колото-резаные раны.

По данным РИА «Новости», площадь возгорания в учебном классе составила около 15 квадратных метров. «Спустя несколько минут пожар ликвидировали. Из здания школы эвакуировали более пятисот человек. По предварительным данным, от пожара никто не пострадал», — сказано в сообщении.

Как отмечается, в результате нападения пострадали ученики седьмого класса.
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