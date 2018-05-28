Таджикским учителям и студентам понадобится разрешение властей на выезд за рубеж

В Таджикистане преподавателей и студентов, собирающихся выехать за границу в командировку или на учебу, обязали получать официальное разрешение властей. Об этом сообщило радио «Озоди».

Правила, по его данным, ввели еще несколько месяцев назад, а сейчас стали известны подробности.

Согласование для выезда за границу необходимо для сотрудников аппарата Министерства образования, директоров школ и ректоров вузов. Они должны за две недели до отъезда, «представить все подробности по поездке».

Руководители образовательных учреждений должны обосновать выезд и согласовать текст возможного выступления на международном мероприятии с руководством Минобрнауки.

В Министерстве образования заявили, что правила ввели для «упорядочения выезда за рубеж студентов, аспирантов и учителей».

Правила касаются учителей средних школ. Разрешение понадобится им для поездок на зарубежные олимпиады и другие мероприятия. Разрешение необходимо и студентам, выезжающим из страны для продолжения учебы, и научным исследователям.В Таджикистане учеба за рубежом пользуется спросом, однако власти вводят ограничения, отметила «Фергана» . Это касается, в частности, религиозного образования. В начале 2010-х годов власти запустили кампанию по возвращению соотечественников, обучающихся в зарубежных медресе.

Президент Эмомали Рахмон тогда заявил, что за границей они «становятся не муллами, а террористами». В ходе кампании в Таджикистан вернули несколько тысяч учащихся.