Таджикским учителям и студентам понадобится разрешение властей на выезд за рубеж

В Таджикистане преподавателей и студентов, собирающихся выехать за границу в командировку или на учебу, обязали получать официальное разрешение властей. Об этом сообщило радио «Озоди».
Правила, по его данным, ввели еще несколько месяцев назад, а сейчас стали известны подробности.
Согласование для выезда за границу необходимо для сотрудников аппарата Министерства образования, директоров школ и ректоров вузов. Они должны за две недели до отъезда, «представить все подробности по поездке».
Руководители образовательных учреждений должны обосновать выезд и согласовать текст возможного выступления на международном мероприятии с руководством Минобрнауки.
В Министерстве образования заявили, что правила ввели для «упорядочения выезда за рубеж студентов, аспирантов и учителей».
Президент Эмомали Рахмон тогда заявил, что за границей они «становятся не муллами, а террористами». В ходе кампании в Таджикистан вернули несколько тысяч учащихся.