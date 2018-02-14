Гособвинение просит для экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» шесть лет тюрьмы

Гособвинение просит для бывшего владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима шесть лет тюрьмы с конфискацией имущества, а также взыскать по суду 27 миллионов сомов в пользу потерпевшего Александра Рябушкина.

В суде начались прения сторон. Прокуроры ссылались в выступлении на показания Галины Рябушкиной, которые, что доказано в суде, сфальсифицированы. Она не ознакомлена с ними и удивилась, узнав, что опросные листы заполнены от мужского имени.

Прокуроры также ссылались на результаты двух комиссионно-судебных экспертиз, но эксперты в суде указали — это предварительные итоги.

Адвокаты требуют оправдать их подзащитного, отметив, что его вина не доказана, а следствие проведено с грубейшими нарушениями УПК.

Александр Ким обвиняется в злоупотреблении полномочиями служащего коммерческой организации и присвоении вверенного имущества.