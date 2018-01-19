Марш против кражи невест. Мэрия считает, что акция создаст неудобства горожанам

Правозащитное движение «Бир дуйно — Кыргызстан» намерено провести завтра, 20 января, марш против кражи невест и ранних браков, сообщили в организации. Однако мэрия Бишкека не утвердила маршрут акции, посчитав, что она создаст неудобства для горожан.

Целью мероприятия организаторы называют демонстрацию несогласия молодежи с ранними браками, кражей невест, многоженством, педофилией, семейным и сексуальным насилием, домогательством на работе, рабством и торговлей людьми.

Гражданским активистам рекомендовано провести акцию возле памятника Уркуе Салиевой.