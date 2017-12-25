Исаеву назначили государственного адвоката

Подсудимому, бывшему мэру города Токмака Канатбеку Исаеву, судья Первомайского районного суда Абдуразак Боромбаев назначил государственного адвоката из-за того, что на заседание не явились ранее представлявшие его интересы Бакыт Осмоналиев и Сергей Слесарев.

По словам судьи, это происходит не первый раз, а госадвокат назначается для того, чтобы больше не откладывать судебный процесс по причине неявки адвокатов.

«При всем уважении к адвокату Туманову, я отказываюсь от его услуг. Я не знаю, по какой причине отсутствует мой адвокат. Но материалов дела много. И для того, чтобы меня защищали качественно, я отказываюсь от нового адвоката. Я имею на это право», — сказал Исаев.

«Да, вы имеете право отказаться, но вы обвиняетесь в совершении особо тяжкого преступления, поэтому обязательно должен присутствовать адвокат», — ответил судья.

Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатом Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр «Токмок» Каныбек Аблабеков.

Канатбек Исаев обвиняется в коррупции.