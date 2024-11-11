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Бизнес

Оплачивайте все комуслуги одним платежом через сервис «Мой дом» в BakAi

Избавьтесь от хлопот с оплатой коммунальных счетов, ведь оплата стала удобной и быстрой с сервисом «Мой дом» в приложении BakAi.

Сервис «Мой дом» в приложении BakAi объединяет оплату всех комуслуг — света, воды, домофона и других — в одном удобном интерфейсе. Достаточно внести данные один раз, и вы будете получать напоминания ежемесячно.

Преимущества:

  • сервис по оплате коммунальных услуг единой квитанцией;
  • возможность добавления нескольких адресов;
  • квитанции по всем оплаченным услугам всегда под рукой.

Как пользоваться сервисом «Мой дом»?

1. В приложении BakAi перейдите во вкладку «Сервисы» и выберите «Мой дом».
2. Отсканируйте QR-код с квитанции.
3. Готово! Все ваши счета теперь в одном месте!

Как совершить оплату?

1. Нажмите на нужный месяц с отметкой «не оплачен».
2. Выберите коммунальные счета для оплаты (можете оплатить все сразу или по отдельности).
3. Подтвердите оплату.

Готово!

Больше никаких беспокойств по поводу пропущенных платежей!

После успешной оплаты вы можете скачать квитанцию по каждой услуге или одну общую. А статус вашего адреса изменится на «Оплачено».

Простота, скорость и удобство — все, что вам нужно для комфортного управления вашими коммунальными расходами!

«Бакай Банк». Ваш удобный банк.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/308838/
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