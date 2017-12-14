Премьер-министр требует больше не издеваться над сотрудниками ГАИ

Премьер-министр Сапар Исаков требует от чиновников не позволять себе больше издеваться над сотрудниками ГАИ. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам безопасности на дорогах.

Глава кабмина рассказал присутствующим чиновникам о видеоролике, который он увидел в Интернете несколько дней назад.

«Сотрудник ГАИ останавливает автолюбителя. Водитель и его пассажиры снимают на камеру и прямо измываются над ним. Сотрудник ГАИ говорит о нарушении ПДД, о том, что водитель не пропустил пешехода. Объясняет вежливо, четко. В ответ тот говорит, что не нарушал правил. Над сотрудником ГАИ, представителем власти, начали издеваться по полной программе. И в результате он бедный ушел, а те хихикали», — рассказал Сапар Исаков.

«Слушайте, в какой стране мы живем? Сейчас идут очень хорошие отзывы о работе нового руководителя ГУОБДД. Вы не должны допускать таких вещей. Мы должны показывать, что это представитель власти, который стоит для того, чтобы не допускать нарушений ПДД. Необходимо не позволять больше издеваться над сотрудниками ГАИ», — отметил премьер.

При этом Сапар Исаков согласился: «Очень много нарушений идет от самих сотрудников ГАИ. Это тоже надо признавать. Необходимо, чтобы сотрудники четко знали свои права и обязанности».