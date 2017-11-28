В Бишкеке 12 подростков покончили с собой. Депутаты вспомнили о «синем ките»

Депутат Бишкекского городского кенеша Таалайбек Сагынов поинтересовался сегодня на очередной сессии итогом расследования по «синим китам».

По словам начальника ГУВД Бишкека Сталбека Рахманова, профилактикой таких опасных игр занимались правоохранители, органы образования, мэрия. «Благодаря совместным усилиям удалось предотвратить возможные негативные последствия», — сказал он.

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«По возбужденному делу (вы, наверное, имеете в виду случай в Свердловском районе Бишкека) расследование проводилось, но установлено, что проблема носила чисто семейный характер. А так, чтобы кого-то привлекли к уголовной ответственности за доведение до самоубийства, таких фактов не было», — отметил Сталбек Рахманов.

Напомним, в начале 2017 года в Кыргызстане стала распространяться информация о некой игре с хештэгами #морекитов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые подростки после этой игры якобы покончили с собой.



В феврале 2017-го восьмиклассник столичной школы № 12 совершил суицид в 4 утра. В соцсетях его смерть связывали с игрой «Синий кит».

Сталбек Рахманов отметил, что за 2016 год в Бишкеке 12 несовершеннолетних покончили с собой. По двум случаям возбудили уголовные дела, но до суда они не дошли.