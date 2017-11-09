Дмитрий Орлов: За 45 лет только один раз услышал «уезжай в свою Россию»

«Я родился и вырос в Кыргызстане, и за 45 лет только один раз услышал слова «уезжай в свою Россию». И произнес это человек, который с 1989 года живет в США», — сказал генеральный директор аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» Дмитрий Орлов во время телемоста «Неонацизм в наши дни — как бороться с современными фашистами».

По его словам, в Кыргызстане нет яркого проявления нацизма.

Самая большая проблема стран постсоветского пространства — отсутствие официальной идеологии. А когда ее нет, то ее можно заполнить чем угодно, в том числе и фашизмом. Дмитрий Орлов

Он отметил, что об идеологии очень много говорится, но реальных шагов никто не хочет предпринимать.

Напомним, 9 ноября отмечается Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.