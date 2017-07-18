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Общество

Судья удалил зрителей с процесса по делу журналиста из-за криков

Судья удалил зрителей с заседания по делу журналиста Зулпукара Сапанова из-за криков.

Сторонники журналиста и священнослужители, написавшие заявление на Сапанова из-за его книги «Кыргыз санжырасы», в которой говорится о том, что кыргызы не мусульмане, поспорили между собой во время выступления свидетелей. Утихомирить стороны судье Первомайского районного суда Марату Сыдыкову не удалось, поэтому он всех удалил из зала.

Но и это не позволило спокойно продолжить разбирательство. Оставшийся свидетель Дуйшон ажы Абдылдаев продолжил спорить с адвокатом подсудимого и комментировать каждое слово судьи. Именно по заявлению Абдылдаева на журналиста было возбуждено уголовное дело.

Адвокат Сапанова просит суд прекратить дело, так как, по ее мнению, оно возбуждено незаконно. В деле нет состава преступления. Подсудимый попросил у обиженных священнослужителей прощения и заявил, что готов внести изменения в книгу, раз она задела чувства верующих. 

«Я писал книгу с хорошими намерениями. Чтобы донести до народа его историю и предостеречь от всевозможных конфликтов», — сказал Сапанов на прениях.

Дело на Зулпукара Сапанова было возбуждено Генеральной прокуратурой. Адвокат подсудимого считает, что это послужило рекламой книге.

«Мне теперь многие звонят и спрашивают, что это за книга и где ее можно приобрести. Нужно ли было это заявителям», — обратилась адвокат к судье.

В книге автор пишет о языческом прошлом кыргызов. И задается вопросом, не навязывают ли священнослужители народу веру в Аллаха.

Заседание суда по делу Зулпукара Сапанова продолжится 10 августа.
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