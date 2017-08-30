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Общество

Молодежь Кыргызстана проведет обряд «тюлоо» для предотвращения аварий

Молодые активисты Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей намерены провести обряд «тюлоо» в связи с участившимися авариями для их предотвращения. Об этом ИА «24.kg» сообщил один из организаторов акции Келдибек Жээнбеков.

«Мы собрались с ребятами из трех областей и решили провести данный обряд, потому что люди массово гибнут на дорогах», — сказал Келдибек Жээнбеков.

Как он отметил, сейчас активисты собирают деньги на покупку жертвенного животного (мелкий или крупный рогатый скот), а сам обряд проведут в воскресенье, 3 сентября, возле арки у въезда в город Джалал-Абад.

Кроме того, молодые активисты намерены собрать 10 тысяч подписей, чтобы инициировать законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения и внести его на рассмотрение в Жогорку Кенеш.

Справка ИА «24.kg». «Тюлоо» — древний обряд кыргызов, который проводят, когда происходят ЧС, несчастные случаи, с целью попросить всевышнего прекратить катаклизмы.
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