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Общество

Из-за коронавируса передавать продукты в исправительные учреждения запретили

В исправительные учреждения Кыргызстана временно запретили передавать скоропортящиеся продукты питания. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

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Уточняется, что меры приняты для пресечения завоза и недопущения распространения коронавируса. «Также мы временно запретили посещения осужденных и подследственных лиц, в том числе краткосрочные и длительные свидания, за исключением следственных и процессуальных действий», — отметили в ГСИН.

В ведомстве сказали, что в учреждениях ГСИН запасы продуктов питания есть, медикаменты и другие препараты первой необходимости в достаточном количестве.

В настоящее время на местах проводят информационно-разъяснительные работы среди спецконтингента по профилактике заражения коронавирусом. В учреждениях подготовлены помещения для изоляции и лечения.

Накануне пользовательница социальной сети Facebook Раушан Айткулова писала, что адвокатов Бактыбека Жумашева и Икрамидина Айткулова не хотели пускать в ГКНБ и СИЗО-1 из-за отсутствия масок. В ГСИН отметили, что абсолютно все должны соблюдать санитарные нормы и правила посещения закрытых учреждений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147343/
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