Названа возможная дата отречения Елизаветы II от престола

Британская королева Елизавета готовится отречься от престола и сделать старшего сына принца Чарльза своим преемником, сообщает издание The Mirror со ссылкой на источники, близкие к Букингемскому дворцу.

Являющаяся самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании 91-летняя королева Елизавета поделилась со своим ближним кругом планами передать корону к 95 годам.

Пресс-секретарь королевской семьи Роберт Джобсон сообщил, что подготовка к передаче власти уже идет полным ходом, и администрации передано распоряжение ускорить реализацию Закона о регентстве от 1937 года. Он регламентирует передачу монаршьей власти в стране.

Королева Елизавета взошла на престол после кончины своего отца, короля Георга VI, в 1952 году, когда ей было 25 лет. Ее супруг, принц Филипп, отошел от государственных дел, когда ему исполнилось 96 лет.