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Общество

Кыргызстан примет участие в церемонии памяти жертв бомбардировки Хиросимы

Представители 80 стран планируют принять участие в церемонии по случаю 72-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы американскими войсками в годы Второй мировой войны. Мероприятие состоится 6 августа. Об этом сообщило издание Japan Today.

Как отмечается, представители Кыргызстана и Зимбабве впервые примут участие в траурной церемонии, которая проводится ежегодно.

США представит временный поверенный в делах от Посольства США в Токио, поскольку новый посол Уильям Хэгерти еще не прибыл в Японию.

Другие ядерные державы — такие, как Великобритания, Франция и Россия — также планируют участвовать в церемонии.

Воскресная церемония в Мемориальном парке города начнется в 8.00. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи зачитает Декларацию мира, в которой намерен призвать все страны активнее работать над созданием мира, свободного от ядерного оружия.

США сбросили атомную бомбу на японский город Хиросиму 6 августа 1945 года в 8.15, в результате погибло около 140 тысяч человек.
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