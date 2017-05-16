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Общество

Итоги опроса: лидеры среди печатных, интернет-изданий и телеканалов

В Кыргызстане определены лидеры среди печатных, интернет-изданий и телеканалов. Данные представила Коалиция «За демократию и гражданское общество» по результатам общенационального телефонного социологического опроса.

Лидером среди печатных изданий является газета «Супер-Инфо» (52 процента), за ней идут «Дело № …" (19 процентов) и «Комсомольская правда» (16 процентов).

Наибольшей популярностью среди интернет-изданий у респондентов пользуется Akipress.org (42 процента), за ним идут 24.kg (22) и Azattyk.org (18).

Самый распространенный телевизионный канал для получения информации об общественно-политической ситуации в стране, по мнению опрошенных граждан Кыргызстана, — ОТРК (74), за ним следуют ЭлТР (32) и НТС (22).

Среди радиостанций «Биринчи радио» занимает первое место — 50 процентов, далее идет «ЭлФМ» — 27 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51890/
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