Главы МИД Кыргызстана и Китая обсудили вопрос выдачи кыргызстанцам китайских виз

Министры иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и Китая Ван И обсудили вопросы выдачи китайских виз гражданам КР и проблемы кыргызстанских грузоперевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Уточняется, что встреча глав министерств состоялась 5 мая в рамках официального визита Эрлана Абдылдаева в Китай. Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, международной проблематики, взаимодействия двух стран в вопросах региональной безопасности, сотрудничества в рамках международных организаций.

«В настоящее время кыргызско-китайские отношения переживают наилучший этап своего развития. Обсуждены вопросы выработки конкретных механизмов реализации достигнутых на различных уровнях договоренностей. Особое внимание уделено вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом», — говорится в сообщении.

По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств подписали программу сотрудничества между МИД КР и КНР на 2018–2019 годы.

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Ранее сообщалось, что предпринимателям из Кыргызстана Посольство КНР без объяснения причин перестало выдавать визы. В то же время в китайском посольстве заверяли, что проблем с выдачей виз нет. Диппредставительство Китая в Кыргызстане выдает визы нескольких категорий: туристические, коммерческие, транспортные, учебные и рабочие.

Проблема возникла у кыргызстанцев не вчера. После теракта у Посольства КНР в Бишкеке, случившегося 30 августа 2016 года, оно приостановило свою работу. Напомним, тогда террорист-смертник на машине, начиненной взрывчаткой, врезался в ворота дипмиссии.