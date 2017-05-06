В Кыргызстане помолились за прекращение природных катаклизмов

Духовное управление мусульман Кыргызстана в связи с участившимися в регионе природными катаклизмами издало приказ о вознесении молитв за их прекращение.

Как сообщила пресс-служба ДУМК, 5 мая во всех мечетях на территории Кыргызстана вознесли молитву с просьбой обезопасить людей от оползней, землетрясений и других катаклизмов. Верующие также пожелали республике мира и процветания.

Отмечено, что приказ обязывает казы всех областей, городов и районов, а также имамов мечетей организовать коллективный молебен по всей республике.

29 апреля в Узгенском районе Ошской области КР после продолжительных осадков сошел оползень и накрыл 7 домов, в которых находились 24 человека. Все они погибли. 3 мая близ кыргызско-таджикской границы произошло землетрясение.