Представители Службы антимонопольного регулирования встретились с крупнейшими нефтетрейдерами Кыргызстана.

По данным ведомства, рассмотрены вопросы, касающиеся запасов, ценовой ситуации и обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.

«В условиях сохраняющейся геополитической напряженности ситуация на рынке горюче-смазочных материалов остается под контролем службы и не оказывает негативного влияния на внутренний рынок страны в краткосрочном периоде. Беспошлинные поставки нефтепродуктов осуществляются в рамках действующего межправсоглашения между министерствами энергетики КР и России на основе утвержденного индикативного баланса. Этот механизм обеспечивает стабильность объемов поставок и дополнительную защиту внутреннего рынка от внешних рисков», — говорится в сообщении.

По информации нефтетрейдеров, в настоящее время ситуация на рынке ГСМ остается стабильной. Поставка нефтепродуктов осуществляется без перебоев согласно плану поставок. Запасы нефтепродуктов имеются на два месяца.

Отмечено, что в январе в республике наблюдалось снижение цен на бензин и дизельное топливо до 3 сомов за литр.

По информации нефтетрейдеров, текущая корректировка стоимости носит ограниченный характер. По мере поступления на рынок новых партий топлива розничные цены могут быть скорректированы. При этом дальнейшая динамика стоимости ГСМ будет зависеть от уровня оптовых цен, формируемых нефтеперерабатывающими заводами РФ.

По итогам совещания в рамках полномочий службы принято решение:

нефтетрейдерам КР сдерживать действующие цены и не допускать резкого повышения стоимости ГСМ;

обеспечить формирование необходимых запасов ГСМ для насыщения внутреннего рынка и недопущения дефицита нефтепродуктов.

Со своей стороны нефтетрейдеры выразили готовность обеспечить бесперебойные поставки нефтепродуктов до конца этого года.