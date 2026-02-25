Минцифры Кыргызстана сосредоточится на масштабировании ИИ в госсекторе

В 2026 году Минцифры сосредоточится на масштабировании технологий искусственного интеллекта в госсекторе, развитии управления на основе данных, модернизации архитектуры цифровых платформ, дальнейшем реинжиниринге услуг и усилении кибербезопасности. Об этом стало известно на заседании коллегии по итогам 2025 года.

По данным пресс-службы ведомства, главным событием прошлого года стало подписание 31 июля 2025 года Цифрового кодекса Кыргызской Республики – первого комплексного документа, сформировавшего системную правовую основу для цифровой среды.

По итогам 2025 года: