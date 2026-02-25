21:13
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Общество

Минцифры Кыргызстана сосредоточится на масштабировании ИИ в госсекторе

В 2026 году Минцифры сосредоточится на масштабировании технологий искусственного интеллекта в госсекторе, развитии управления на основе данных, модернизации архитектуры цифровых платформ, дальнейшем реинжиниринге услуг и усилении кибербезопасности. Об этом стало известно на заседании коллегии по итогам 2025 года.

По данным пресс-службы ведомства, главным событием прошлого года стало подписание 31 июля 2025 года Цифрового кодекса Кыргызской Республики – первого комплексного документа, сформировавшего системную правовую основу для цифровой среды.

По итогам 2025 года:

  • через систему межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк» предоставляется 191 услуга и сервис, из которых 141 полностью автоматизированы. В 2025 году зафиксировано 2,4 миллиарда транзакций;
  • внедрены социально значимые цифровые сервисы: запущен электронный полис ОСАГО, в мобильном приложении «Түндүк» появились электронная трудовая книжка и цифровая справка формы 083/у, а также механизм самозапрета на кредитование;
  • в рамках дебюрократизации введен запрет на требование бумажных справок, внедрены онлайн-очереди, QR-платежи и цифровые дипломы;
  • в системе электронного документооборота «СЭД Инфодокс» зарегистрировано 33,7 миллиона документов, количество пользователей достигло 162 тысяч;
  • проведена реформа управления цифровой трансформацией: во всех госорганах внедрен институт «цифровых заместителей», сформирован кадровый резерв;
  • более 1 тысячи госслужащих прошли обучение по программе повышения цифровой грамотности, включая региональные тренинги и программу Training of Trainers;
  • проведены национальные киберучения с участием 300 специалистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363569/
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане будет создан национальный центр искусственного интеллекта
Выделить $3 миллиарда для справедливого доступа к ИИ призвал генсек ООН
Перспективы использования ИИ в антимонопольном регулировании обсудили в ЕЭК
Авторы творческого контента могут потерять четверть доходов к 2028 году из-за ИИ
Кыргызстанская модель синтеза речи попала в мировой рейтинг
Forbes назвал локальные AI-супераппы главным трендом 2026 года
YouTube запустил ИИ-дубляж на 27 языков для всех пользователей
Первая в мире глобальная научная группа оценит последствия развития ИИ
В Google Maps появился говорящий искусственный интеллект Gemini
В ООН предупреждают о нарастающих угрозах ИИ для детей
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
Бизнес
90&nbsp;дней &laquo;Яндекс Плюса&raquo; бесплатно для абонентов MEGA 90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
Роботическая хирургия в&nbsp;Acıbadem: высокая точность и&nbsp;быстрое восстановление Роботическая хирургия в Acıbadem: высокая точность и быстрое восстановление
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
25 февраля, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 февраля: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 февраля: дожди
20:44
Бишкекчан приглашают на пластический спектакль «ABBA вместо sLOVE»
20:23
Минцифры Кыргызстана сосредоточится на масштабировании ИИ в госсекторе
20:12
Турнир по борьбе в Албании. Трое кыргызстанцев вышли в полуфинал
20:01
Жители Лебединовки жалуются на разбитый тротуар и отсутствие освещения