Минцифры Кыргызстана сосредоточится на масштабировании ИИ в госсекторе

В 2026 году Минцифры сосредоточится на масштабировании технологий искусственного интеллекта в госсекторе, развитии управления на основе данных, модернизации архитектуры цифровых платформ, дальнейшем реинжиниринге услуг и усилении кибербезопасности. Об этом стало известно на заседании коллегии по итогам 2025 года.
По данным пресс-службы ведомства, главным событием прошлого года стало подписание 31 июля 2025 года Цифрового кодекса Кыргызской Республики – первого комплексного документа, сформировавшего системную правовую основу для цифровой среды.
По итогам 2025 года:
- через систему межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк» предоставляется 191 услуга и сервис, из которых 141 полностью автоматизированы. В 2025 году зафиксировано 2,4 миллиарда транзакций;
- внедрены социально значимые цифровые сервисы: запущен электронный полис ОСАГО, в мобильном приложении «Түндүк» появились электронная трудовая книжка и цифровая справка формы 083/у, а также механизм самозапрета на кредитование;
- в рамках дебюрократизации введен запрет на требование бумажных справок, внедрены онлайн-очереди, QR-платежи и цифровые дипломы;
- в системе электронного документооборота «СЭД Инфодокс» зарегистрировано 33,7 миллиона документов, количество пользователей достигло 162 тысяч;
- проведена реформа управления цифровой трансформацией: во всех госорганах внедрен институт «цифровых заместителей», сформирован кадровый резерв;
- более 1 тысячи госслужащих прошли обучение по программе повышения цифровой грамотности, включая региональные тренинги и программу Training of Trainers;
- проведены национальные киберучения с участием 300 специалистов.