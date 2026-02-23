Глава МИД КР посетит Швейцарию с рабочим визитом

23-24 февраля 2026 года министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев совершит рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию для участия в Сегментах высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека и Конференции по разоружению.

Участие в ключевых женевских мероприятиях направлено на продвижение национальных приоритетов и инициатив Кыргызской Республики в рамках Организации Объединенных Наций и других международных и региональных структур.

В рамках визита запланированы переговоры министра Кулубаева с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации И.Кассисом, а также другими главами внешнеполитических ведомств государств – членов ООН.