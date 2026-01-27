18:15
Общество

В городе Ош поручили снести незаконный 4-этажный объект бывшего вице-мэра

Женишбек Токторбаев распорядился снести четырехэтажное здание, принадлежащее бывшему вице-мэру, а ныне аудитору Счетной палаты Алимжану Байгазакову. Об этом сообщили в мэрии города Ош.

Сегодня во время утреннего рейда мэр совместно с руководителями профильных служб осмотрел объект, расположенный на улице Тилека Баатыра, возле старого автовокзала.

По данным муниципалитета, здание возведено в границах территории старого автовокзала и в водоохранной зоне реки Ак-Буура без необходимых разрешительных документов.

Как отметили в мэрии, владельцу неоднократно выдавались официальные предписания о сносе, однако здание до сих пор не демонтировано.

Мэр поручил снести не только этот объект, но и расположенные рядом строения, включая старый автовокзал № 1, который давно не используется по своему целевому назначению.

В администрации города напомнили, что ранее по поручению мэра уже был снесен примыкающий к этому же участку гостиничный объект «Кристалл», также связанный с бывшим вице-мэром.
