Сервисный сбор отменили, но цены растут: кафе и ресторанам грозят крупные штрафы

С 1 января 2026 года в Кыргызстане вступило в силу постановление, запрещающее взимание сервисного сбора в заведениях общественного питания, включая кафе и рестораны.

Как сообщили в Службе антимонопольного регулирования, после вступления нормы в силу были выявлены случаи, когда владельцы заведений формально отменяли сервисный сбор, но при этом включали его в стоимость блюд. Такие действия расцениваются как нарушение законодательства.

Контроль за исполнением постановления возложен на Службу антимонопольного регулирования и Государственную налоговую службу. За нарушение правил предпринимателям грозят штрафы.

Так, за недовес товара, уменьшение объема порции или обман покупателя предусмотрены штрафы в размере 16 тысяч 500 сомов для физических лиц и 51 тысячи сомов для юридических лиц.

За продажу товаров по цене выше указанной штраф составит 30 тысяч сомов для физических лиц и 15 тысяч сомов для юридических лиц. Аналогичные штрафы предусмотрены и за отсутствие ценников в национальной валюте.

В контролирующих органах призвали граждан сообщать о нарушениях в случае ущемления их прав.