13:00
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
Общество

Сервисный сбор отменили, но цены растут: кафе и ресторанам грозят крупные штрафы

С 1 января 2026 года в Кыргызстане вступило в силу постановление, запрещающее взимание сервисного сбора в заведениях общественного питания, включая кафе и рестораны.

Как сообщили в Службе антимонопольного регулирования, после вступления нормы в силу были выявлены случаи, когда владельцы заведений формально отменяли сервисный сбор, но при этом включали его в стоимость блюд. Такие действия расцениваются как нарушение законодательства.
Контроль за исполнением постановления возложен на Службу антимонопольного регулирования и Государственную налоговую службу. За нарушение правил предпринимателям грозят штрафы.

Так, за недовес товара, уменьшение объема порции или обман покупателя предусмотрены штрафы в размере 16 тысяч 500 сомов для физических лиц и 51 тысячи сомов для юридических лиц.

За продажу товаров по цене выше указанной штраф составит 30 тысяч сомов для физических лиц и 15 тысяч сомов для юридических лиц. Аналогичные штрафы предусмотрены и за отсутствие ценников в национальной валюте.

В контролирующих органах призвали граждан сообщать о нарушениях в случае ущемления их прав.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357641/
просмотров: 613
Версия для печати
Материалы по теме
Все кафе и рестораны в городе Ош обязали оборудовать парковки для гостей
«Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Штрафы с камер онлайн: кабмин обсуждает новые правила рассылки постановлений
Ради вывески кафе в Бишкеке спилили полувековой тополь
За россыпной уголь в Бишкеке и Чуйской области хотят ввести штрафы
Студенты медицинских вузов жалуются на непомерные штрафы за прогулы
В Чуйской области нарушителей правил охоты оштрафовали на 250 тысяч сомов
«Безопасный город». Количество административных штрафов превысило 250 тысяч
За порчу сельхозземель в Кыргызстане придется заплатить до 8,5 миллиона сомов
Сотрудников ЦГСЭН Бишкека наказали за незаконные штрафы
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
12:53
В Кыргызстане отменили требования к обязательному аудиту в открытых компаниях В Кыргызстане отменили требования к обязательному аудит...
12:42
Для швейной и текстильной отрасли предоставят новые льготы
12:36
Сократить количество государственных наград с 46 до 20 предложили в Кыргызстане
12:16
Штраф за неявку и лотерея: в КР предлагают сделать голосование обязательным
12:12
Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз