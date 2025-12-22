На альтернативной автодороге Север—Юг усилены работы по зимнему содержанию

В настоящее время на 89-159-м километрах альтернативной автодороги Север—Юг активно ведутся работы по зимнему содержанию и обслуживанию дороги. На данном участке дорожно-очистительные работы выполняются компанией China Railway № 5, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, на проектном участке Эпкин—Башкууганды этой же автодороги задействованы три автогрейдера, погрузчик, экскаватор и две бригады в составе восьми человек. Проводятся работы по очистке дорожного полотна от снега и подсыпке соляно-песчаной смеси.

На перевале Кызарт осуществляется подсыпка инертных материалов, дорожниками организовано круглосуточное дежурство.

В настоящее время заторов не наблюдается, движение автотранспорта осуществляется бесперебойно. В целях предотвращения заторов с 21 декабря на перевале Кызарт организовано дежурство с установкой специального вагона. Дежурство в данном районе будет осуществляться на постоянной основе до полного окончания зимнего периода.