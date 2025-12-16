В 90 процентах случаев туберкулезная палочка поражает легкие, в остальных — другие органы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила представитель Национального центра фтизиатрии, кандидат медицинских наук Нестан Мойдунова.

По ее словам, передается инфекция воздушно-капельным путем.

«Туберкулезная инфекция специфичная — палочка устойчива к внешним факторам среды, очень медленно развивается. Соответственно, ее не сразу можно определить. Пациенты достаточно долгое время чувствуют себя хорошо, продолжают учиться или работать, заниматься своими повседневными делами», — сказала Нестан Мойдунова.

Какие признаки ТБ важно знать Длительный кашель более двух недель — признак, на который следует обратить особое внимание. Также туберкулез легких проявляется: общим недомоганием;

повышенной температурой тела;

потливостью, особенно по ночам;

слабостью, утомляемостью;

снижением аппетита;

потерей веса. Температура тела обычно повышается к вечеру и чаще до 37-37,5 градуса. В более поздних стадиях могут появиться одышка, боли в груди, кровохарканье.

Нестан Мойдунова добавила, что есть определенные факторы, при которых можно заразиться туберкулезом.

«В первую очередь, должен быть длительный близкий контакт с заболевшим — до трех месяцев. Во-вторых, пациент должен выделять очень много микобактерий туберкулеза. В-третьих, контактное лицо само должно находиться в иммунно подавленном состоянии, с сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, хронические бронхолегочные заболевания) или факторами риска (злоупотребление алкоголем, наркомания и другое). Если человек здоров, с нормальным иммунитетом и образом жизни, то кратковременные, не тесные контакты с больным не приводят к его заражению», — пояснила медик.

Когда пациент начинает принимать лечение, то он в короткие сроки становится неопасным для окружающих.

«Туберкулез — не приговор и не наказание. Если его выявить как можно раньше, то исход будет практически бесследным. Проблема заключается именно в раннем выявлении инфекции, чтобы лечение прошло легко и в краткие сроки, а исход был хорошим и пациента сняли с учета. В этом наша общая цель — добиться высокой грамотности, информированности населения. Если человек плохо себя чувствует, то нужно обратиться к медицинским работникам», — резюмировала Нестан Мойдунова.

Ранее сообщалось, что практически каждый третий человек на Земле — носитель туберкулезной палочки, но иммунитет человека не дает ей размножаться. Только 5-10 процентов инфицированных в течение жизни могут заболеть туберкулезом.