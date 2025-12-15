В КР запущена электронная платформа для получения статуса «Цифровой кочевник»

В Кыргызской Республике стала доступна электронная платформа для подачи ходатайств иностранными гражданами на присвоение статуса «Цифровой кочевник» (Digital Nomad). Онлайн-сервис доступен по адресу: http://dnomad.e-gov.kg. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По ее данным, иностранный гражданин сначала направляет заявку для активации индивидуального личного кабинета на платформе. Только после его активации личного кабинета появляется возможность подать заявление на получение статуса «Цифровой кочевник».

Подача заявления осуществляется исключительно при наличии полного пакета необходимых документов.

Статус «Цифровой кочевник» позволяет иностранцам легально проживать и работать в Кыргызстане дистанционно. На первом этапе статус присваивается сроком на 60 дней. На втором этапе он продлевается на один год с возможностью ежегодного продления до 10 лет.