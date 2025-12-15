15:40
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Общество

В 2026-м на площади более 5 тысяч гектаров установят системы капельного орошения

На 2026-й планируется установка систем капельного и дождевального орошения на площади 5 тысяч 270 гектаров сельскохозяйственных земель за счет республиканского бюджета. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, в 2024-2025 годах системы водосбережения установлены на общей площади 2 тысячи 369,5 гектара, из которых 641,5 гектара — капельное, а 1 тысяча 728 гектаров — дождевальное орошение.

Эти работы проводятся на основе приказа министерства от 16 октября этого года «О внедрении технологий водосбережения», предусматривающего размещение современных систем орошения на землях государственного фонда, определение участков и их временное предоставление в пользование.

На данный момент по всей республике размечено 2 тысячи гектаров земли, объявлены тендеры на установку систем на 1,5 тысячи гектаров. Подготовлена проектно-сметная документация. Также среди фермеров проводятся разъяснительные работы о преимуществах водосберегающих технологий, на республиканском уровне проведены два семинара.

После завершения тендерных процедур необходимое оборудование будет закуплено, и до вегетационного сезона 2026 года планируется монтаж систем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354630/
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
Капельное орошение 500 гектаров земли запланировали в Баткенской области
Более 40 миллионов сомов выделяют на капельное орошение в Нарынской области
Водосборный бассейн построят в Кочкоре для системы капельного орошения
Переход на капельное орошение: возможности и финансовые барьеры
В 60 населенных пунктах Баткенской области установили системы капельного полива
Баклажку в дело, или Домашний огород с капельным поливом практически из мусора
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
Новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане планируют продлить до&nbsp;12&nbsp;января Новогодние каникулы в Кыргызстане планируют продлить до 12 января
Бизнес
Фонтаны у&nbsp;ЦУМа сохранят и&nbsp;модернизируют в&nbsp;рамках нового проекта Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
15 декабря, понедельник
15:38
Грузовой поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся в Таджикистане Грузовой поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся в...
15:28
В 2026-м будет запущена автоматизированная информационная система «Инвестиции»
15:27
Дополнение госсистемы. В Минздраве обсудили развитие частной медицины
15:26
За 11 месяцев подписано 13 соглашений, привлечено инвестиций на $3,8 миллиарда
15:24
Инвестзона «Тамчи»: кабмин ускоряет запуск особого режима и центра споров