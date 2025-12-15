В 2026-м на площади более 5 тысяч гектаров установят системы капельного орошения

На 2026-й планируется установка систем капельного и дождевального орошения на площади 5 тысяч 270 гектаров сельскохозяйственных земель за счет республиканского бюджета. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, в 2024-2025 годах системы водосбережения установлены на общей площади 2 тысячи 369,5 гектара, из которых 641,5 гектара — капельное, а 1 тысяча 728 гектаров — дождевальное орошение.

Эти работы проводятся на основе приказа министерства от 16 октября этого года «О внедрении технологий водосбережения», предусматривающего размещение современных систем орошения на землях государственного фонда, определение участков и их временное предоставление в пользование.



На данный момент по всей республике размечено 2 тысячи гектаров земли, объявлены тендеры на установку систем на 1,5 тысячи гектаров. Подготовлена проектно-сметная документация. Также среди фермеров проводятся разъяснительные работы о преимуществах водосберегающих технологий, на республиканском уровне проведены два семинара.

После завершения тендерных процедур необходимое оборудование будет закуплено, и до вегетационного сезона 2026 года планируется монтаж систем.