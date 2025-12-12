12:13
Журнал Time назвал «человеком года» создателей искусственного интеллекта

Журнал Time назвал «человеком года» создателей искусственного интеллекта. На обложке, стилизованной под знаменитую фотографию «Обед на небоскребе», изображены ключевые фигуры индустрии: основатель Meta Марк Цукерберг, гендиректор OpenAI Сэм Альтман, глава Nvidia Дженсен Хуанг, владелец X Илон Маск, а также руководители AMD, DeepMind, Anthropic и основательница ImageNet.

Издание объясняет свой выбор тем, что ИИ стал самым значимым инструментом геополитики со времен ядерного оружия, кардинально меняя мировую экономику, климатическую политику и повседневную жизнь. Отмечается, что производители чипов, такие как Nvidia и AMD, стали ключевыми игроками этой революции.

Напомним, в 2024-м титул «человека года» получил избранный на второй срок президент США Дональд Трамп. 
