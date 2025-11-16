Детям с онкологией нужны лекарства: главу ГКНБ Камчыбека Ташиева просят помочь

Учредитель фонда «Помогать легко» и фонда «Первый детский хоспис» Динара Аляева просит председателя ГКНБ о помощи. Она направила Камчыбеку Ташиеву открытое обращение.

«В настоящий момент в детских отделениях онкологии острая нехватка жизненно важных лекарств. Согласно информации ГП «Кыргызфармация», они поставляют лекарства только в больницы по запросу, ежегодный закуп лимитирован до 25 сентября. В настоящий момент многих лекарств для онкобольных детей нет в аптеках. Частные фармацевтические компании утверждают, что ввоз жизненно важных химиопрепаратов частными компаниями ограничен или заблокирован решением ГКНБ.

В результате в детских онкологических отделениях отмечается критическая нехватка препаратов, Фонд «Помогать легко» не может осуществить закупку лекарств на сумму 1,5 миллиона сомов, а частные фармкомпании отказываются принимать заказы из-за действующих ограничений», — написала Динара Аляева.

Она просит Камчыбека Ташиева лично взять под контроль ситуацию для почти 600 семей, в которых есть онкобольной ребенок и разобраться, действительно ли введен запрет/ограничение на ввоз химиопрепаратов?

Ситуация требует срочных решений, так как задержка поставок угрожает жизни пациентов, отметила Динара Аляева.