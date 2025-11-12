Подготовка к зиме: где можно купить уголь в Бишкеке

К предстоящему отопительному сезону 2025–2026 годов запланирована заготовка 240,2 тысячи тонн угля для обеспечения жителей столицы. Об этом сообщает Департамент топливно-энергетического комплекса мэрии.
Заготовка угля началась в июле 2025 года и продолжится до конца года. По состоянию на 11 ноября 2025 года заготовлено 159,43 тысячи тонн угля, что составляет 66,3 процента от плана.
На сегодняшний день остатки угля составляют:
- на топливных базах — 3 тысячи 741 тонна;
- на стационарных пунктах продаж — 195 тонн;
- на топливных базах ОАО «Кыргызкомур» — 350 тонн.
Установлено, что цены на уголь варьируются от 5,8 до 8 тысяч сомов за тонну, в зависимости от марки и места добычи.
На сегодняшний день в Бишкеке для продажи угля населению работают 10 топливных баз и ряд стационарных пунктов продаж.
Топливные базы
Ленинский район:
- улица Мурманская, № 126;
- улица Мурманская, № 45/2 — ОсОО «Кара Тоо»;
- улица Мурманская, № 122, 122а — ОсОО «Береке»;
- улица Мурманская, № 1б — ОсОО «Беш-Сары»;
- улица Алыкулова, № 3;
- проспект Дэн Сяопина, № 308/4 — ИП «Болотбеков»;
- улица Алыкулова, № 6б — ИП «Абиев Нурлан»;
- улицаАлыкулова, № 1д/1.
Октябрьский район:
- жилмассив «Токолдош» — ОсОО «Глобал Азия Пропертиз».
Свердловский район:
- Достоевского, № 1 — ИП «Гефест».
Стационарные пункты продажи угля
Свердловский район:
- МТУ «Лебединовка», проспект Победы, № 23;
- проспект Победы, № 289;
- жилмассив «Биримдик — Кут», 26-й контур;
- жилмассив «Ак-Жар», центральная улица;
- МТУ «Аламудун», улица Алматинская, № 262;
- МТУ «Томонку Ала-Арча», улица Кыргызская, 1/а;
- Кыргызская № 8, 10, 12, 20, 24.
Октябрьский район:
- пересечение улиц Анкара и Достоевского;
- село Кок-Жар, 20-й квартал, улица 7 Апреля, № 32, улица Мадиева, № 38;
- жилмассив «Кок-Жар», улица Полевая, № 1/7;
- жилмассив «Кара-Жыгач», пересечение улиц Оберон и Сары-Озон;
- жилмассив «Токолдош», улица Сары-Озон, № 98а;
- жилмассив «Рухий Мурас», пересечение улиц Анкара и Первая.
Первомайский район:
- село Пригородное, улица Юбилейная, № 50;
- село Озерное, пересечение улиц Школьной и Фрунзе;
- улица Щербакова, № 121;
- жилмассив «Алтын-Бешик», пересечение улиц Мыскал и Мидин;
- улица Кызыл-Кыя, № 172;
- жилмассив «Калыс-Ордо», кольцевая дорога, № 207 МТУ;
- жилмассив «Калыс-Ордо», кольцевая дорога;
- улица Молодой Гвардии, № 177.