В Афганистане открыли радиостанцию, ориентированную на женщин

Радиостанция Nawaye Zan («Голос женщины») начала работу в Герате — в третьем по величине городе страны, который находится на северо-западе Афганистана. Сейчас на радиостанции работают более десяти журналисток, которые в своих передачах рассказывают о женских проблемах.

Директор радиостанции Шабнам Карими заявила, что проект создан специально для женщин, все сотрудники которого — женщины.

«Сами журналистки говорят, что их цель — отразить достижения и проблемы, с которыми сталкиваются женщины и девочки. Одна из сотрудниц радио Саадинер Язданпараст отметила, что благодаря радиопередачам «мы сможем доносить мнения женщин до чиновников и до всего мира», — сказала она.

Также Шабнам Карими подчеркнула, что Nawaye Zan — это единственное ориентированное на женщин СМИ в западном регионе Афганистана.

Открытие радиостанции в Герате совпало с ужесточением ограничений в отношении женщин. Ранее стало известно, что, согласно распоряжению властей, женщинам в городе отныне запрещено появляться без бурки в государственных учреждениях, в том числе посещать больницы и медицинские центры. Помимо этого, водителям такси запретили перевозить женщин без бурок.

В феврале этого года талибы приостановили работу единственной в Кабуле женской радиостанции Radio Begum за «несанкционированную передачу» информации и программ зарубежным СМИ. Часть сотрудников задержали.