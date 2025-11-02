11:59
Общество

В части Бишкека 3 ноября отключат холодную воду

3 ноября будет прекращена подача питьевой воды с 10.00 до 22.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Район отключения, ограниченный улицами Асаналиева — Алтымышева — Бакаева — Циалковского.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека

Отключение водоснабжения связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети диаметром 300 миллиметров.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
