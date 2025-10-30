15:06
Общество

С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в ближайшее время на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном может исчезнуть необходимость постоянного пограничного присутствия. Такое заявление прозвучало сегодня в ходе 91-го заседания Совета командующих Пограничными войсками государств — участников СНГ в городе Манасе.

По словам главы госкомитета, лидеры КР и РТ Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон работают над тем, чтобы установить условия, при которых жители двух стран могли бы «жить только в дружбе».

При этом, согласно данным Пограничной службы ГКНБ, по состоянию на 25 октября 2025 года на кыргызско-таджикской границе выполнены масштабные инженерные работы: установлено более 107 километров проволоки, железобетонных столбов, колючей проволоки и 3D-заборов, построено свыше 143 километров дорог.

Другие детали возможного снятия пограничников пока не раскрываются.
