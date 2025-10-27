12:32
Общество

Нацстатком КР: автобусы и такси остаются главными в перевозках граждан

26 октября в Кыргызстане отметили День работников автомобильного и дорожного хозяйства. Национальный статистический комитет опубликовал данные о состоянии отрасли.

По его информации, автомобильный транспорт остается основным видом перевозок в стране. В прошлом году автотранспортом перевезено более 54 миллионов тонн грузов — свыше 80 процентов от общего объема. Более 60 процентов перевозок выполняют индивидуальные предприниматели. Наибольшие объемы зафиксированы в Бишкеке, Таласской и Чуйской областях.

Более 90 процентов пассажиров также перевозятся автотранспортом — автобусами и такси. В 2024-м физические лица перевезли 436 миллионов пассажиров (70 процентов), специализированные предприятия — 178 миллионов (около 30 процентов). Перевозки автобусами и электробусами выросли почти в три раза.

Наибольший пассажиропоток зафиксирован в Бишкеке и Чуйской области.
